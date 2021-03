포항시, '흥해 특별도시재생 사업' 주민 공모 … 건당 1000만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 지역공동체 활성화를 위해 '2021년 흥해 특별도시재생 주민공모사업'을 실시한다고 21일 밝혔다.

공모에는 흥해읍에 거주하거나 직장을 두고 있는 4인 이상의 주민단체이면 참여 가능하다. 희망자는 포항시 홈페이지에서 신청서를 다운받아 4월5일까지 흥해 특별도시재생현장지원센터에 제출하면 된다.

포항시는 서면검토, 현장조사, 최종심사를 거쳐 건당 1000만원까지 총 1억4000만원을 지급할 예정이다. 지난해에는 마을환경 정화활동, 흥해시장 활성화, 취약계층 집수리, 마을소식지 제작 등이 선정됐다.

김현석 안전도시사업과장은 "2019년부터 시작한 주민공모사업을 통해 주민들 소통뿐만 아니라 시와 주민들 간의 교류도 더욱 활발해지고 있다"면서 "앞으로도 흥해 특별도시재생 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

