민주당 "오세훈-안철수 단일화, 야합…스스로를 높이려는 욕망으로 점철"

[아시아경제 나주석 기자] 더불어민주당은 국민의힘과 국민의당 서울시장 후보 단일화를 ‘야합’이라고 비판했다.

21일 허영 민주당 중앙선거대책위원회 대변인은 "오세훈, 안철수 후보가 단일화에 합의했다"면서 "서로 아름다운 양보를 한 것처럼 보이지만 단일화 과정에서 서울시민은 없었다. 정책과 비전 검증은 이뤄지지 못했고 양보하는 듯 야욕을 드러낸 예견된 정치쇼이자 정치적 야합에 불과하다"고 밝혔다.

그는 "그 어디에도 서울시민은 찾아볼 수 없었다"며 "단일화 승리를 위해 두드리던 계산기가 과열되며 비전 발표회가 연기되기도 했고 어렵사리 성사된 방송토론회서도 서로 흠집 내기에 바빴다"고 평가했다.

허 대변인은 "안 후보는 절대 가지 않겠다던 국민의힘과 합당을 얘기했고 오 후보는 내곡동 땅 투기와 관련해서 또다시 사퇴 카드를 내놨다"며 "상왕, 이간질, 정신이 이상한 사람 등의 막말 공세로 점철된 단일화에서 정책과 비전을 찾는 게 민망할 정도"라고 언급했다.

그는 "두 후보는 왜 서울시장에 나섰는지를 직시하기 바란다"며 "시민을 높이는 것이 아닌 자신이 높아지려는 욕망에 잠식당한 건 아닌지 돌이켜 보길 바란다"고 했다. 허 대변인은 "선거까지 20일도 남지 않은 짧은 시간"이라며 "철저한 후보 검증과 비전과 희망제시를 통해 서울시민께 표를 구해도 모자란 상황"이라고 지적했다. 이어 "야권 단일화가 늦어지면서 여야 후보 간 TV토론도 언제 열릴지 모른다"며 "사퇴로 협박하고 합당으로 구걸하는 후보들의 야합에 서울은 거짓말과 야욕만 판치고 세상이 되고 말았다"고 우려했다.

