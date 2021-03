출소 앞둔 '코로나 장발장' 경기도 주거·의료·생계지원 받는다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 1주일 넘게 굶다 계란을 훔쳐 수감되면서 '코로나 장발장'으로 알려진 40대 A씨가 오는 28일 출소 후 경기도로부터 주거와 의료, 생계지원을 받는다.

이번 지원은 이재명 경기도지사의 특별 지시에 따른 것이다. 이 지사는 지난 14일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '코로나장발장은 지금도 감옥에'라는 제목의 글을 올려 A씨에 대한 지원 의사를 밝혔다.

이 지사는 당시 올린 글에서 이달 말 A씨가 구속만기로 나오더라도 거처할 곳이나 생계수단이 없어 추가 구속될 처지라는 기자의 연락이 있었다는 사실을 공개하며 "이번 주 초에 구치소에 면회를 가 사정을 청취하고, 본인이 동의하면 조사와 심사를 거쳐 복지대책을 시행할 것"이라고 전했다.

경기도는 이에 따라 해당 지방자치단체와 함께 지난 17일 수원구치소에서 A씨를 면회하고 A씨가 고혈압, 당뇨 등 만성질환과 교통사고 후유증 등을 겪고 있음에도 의료 지원은 물론 거처할 곳과 마땅한 생계 수단도 없음을 확인하고 긴급 복지지원 대책을 시행하기로 했다고 21일 밝혔다.

A씨는 우선 주거 지원책으로 장기미사용 임대주택을 활용한 임시 주거공간과 주거에 필요한 물품을 지원 받고 출소 즉시 긴급 의료지원을 통해 병원치료를 받을 수 있게 된다.

또 출소 후 해당 지역 행정복지센터를 통해 기초생활급여 신청을 하게 된다. 도는 기초생활급여 대상으로 결정되기 이전이라도 직권으로 긴급 생계급여를 지급할 예정이다.

도는 아울러 A씨의 의견에 따라 긴급복지 지원, 재활시설 연계 등 필요한 지원방안을 구체화해 안정적인 생활이 가능하도록 지원할 계획이다.

도는 현재 A씨의 사건을 계기로 도내 푸드마켓 3곳, 복지관 26곳, 노숙인 시설 7곳 등 '경기먹거리그냥드림코너' 36곳을 설치해 운영 중이다.

이 밖에 위기이웃 지원을 위한 기초생활보장, 긴급복지지원, 통합 사례관리 등을 진행하고 있다. 도움을 원하는 사람은 거주지 읍ㆍ면ㆍ동 행정복지센터에서 자세한 상담과 안내를 받을 수 있다.

