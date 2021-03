[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 목포에서 20대 남성이 찜질방과 연결된 통로를 통해 여성 사우나에 침입해 손님을 추행해 출동한 경찰에 현행범 체포됐다.

20일 전남 목포경찰서에 따르면 대중목욕탕 여탕에 들어가 여성 손님을 추행한 혐의(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반)로 A(28)씨를 붙잡아 조사하고 있다.

A씨는 지난 19일 오후 6시 10분께 목포시 한 대중목욕탕 여탕에 들어가 B씨의 몸을 만진 혐의를 받고 있다.

A씨는 3층 찜질방과 연결된 계단에서 옷을 벗고 알몸으로 2층 여탕 습식 사우나까지 들어가 손님을 추행한 것으로 알려졌다.

경찰은 정신 병력이 없고 과거 추행 전과가 있는 사실을 확인하고 구속 영장을 신청하기로 했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr