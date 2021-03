국민의힘 "한명숙 사건 불기소 당연… 박범계 사퇴하라"

[아시아경제 조성필 기자] 국민의힘은 20일 대검부장·고검장 회의에서 한명숙 전 국무총리 모해위증교사 의혹 사건에 대한 불기소 판단을 내린 데 "당연한 결과"라며 박범계 법무부 장관 사퇴를 주장했다.

김예령 대변인은 대검 부장·고검장 회의 결과를 두고 "아무리 정권이 부정의를 정의로 둔갑시키려 해도 엄중한 법치주의 위에 설 수 없다는 사실이 다시 증명됐다"고 논평했다.

앞서 박 장관은 지난 17일 수사지휘권을 발동해 한 전 총리의 뇌물수수 사건 위증 의혹에 대해 재심의를 지시했다. 전날 대검부장·고검장 회의가 열렸고, 심야까지 이어진 논의 끝에 과반수 이상이 불기소로 의견을 모았다.

김 대변인은 "박 장관을 위시한 정권의 만행은 결국 무위로 마무리됐지만 국민 피해에 대한 책임은 남았다"며 "그릇된 판단으로 국민과 나라를 혼란스럽게 만든 이들은 그 책임을 져야 한다"며 박 장관의 사퇴를 요구했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr