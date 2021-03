박범계 "수사지휘권 발동… '한명숙 구하기' 차원 아냐"

[아시아경제 조성필 기자] 박범계 법무부 장관은 19일 한명숙 전 국무총리 모해위증 의혹에 대한 수사지휘권 발동이 '한명숙 구하기' 차원은 아니라고 말했다.

박 장관은 이날 오후 법무부 과천청사에서 퇴근하는 길에 취재진과 만나 "(더불어민주당) 김종민 최고위원 말처럼 그런 차원은 아니다"며 이같이 밝혔다. 김 최고위원은 최고위원회의에서 "일부 언론과 검사들이 이 문제를 '한명숙 살리기'로 왜곡하는데 전혀 사실이 아니다"라며 "이 사건은 국가의 신뢰를 회복하는 중요한 사건으로 법정에서 공명정대하게 판단을 받아봐야 한다"고 했다.

박 장관은 모해위증 사건을 재심의하는 대검부장·고검장 확대회의에서 어떤 결론을 내려도 수용하겠느냐는 질문엔 "아직 생각해 본 적이 없다. 결과가 나온 다음에 봐야 한다"고 즉답을 피했다. 앞서 이정수 법무부 검찰국장은 지난 17일 브리핑에서 "장관의 입장은 기소해라 마라가 아니라 다시 한번 판단해달라는 취지"라며 대검 부장회의에서 무혐의 판단이 나오면 박 장관도 이를 수용할 것이라고 밝힌 바 있다.

박 장관은 이날 진행 중인 대검부장·고검장 확대회의에 대해 "하나도 정보가 없다"며 "제가 중시한 것은 과정이었으니 논의 과정이 어땠는지도 좀 알아봐야 한다"고 말했다. 박 장관이 언급한 '과정'은 회의에서 한동수 감찰부장과 임은정 감찰정책연구관의 의견을 "얼마나 무게 있게" 들었는지를 의미한다. 앞서 박 장관은 수사지휘권을 발동하며 한 부장과 임 연구관으로부터 사안 설명을 듣고 충분히 토론하라고 지시했다.

