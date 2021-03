김유석 조선대병원 교수, 암 예방의 날 보건부장관 표창 수상

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교병원은 김유석 외과 교수가 2021년도 제14회 암 예방의 날을 맞아 암의 발생·예방·진단·치료·관리 등에 관한 연구 및 지역사회 암 진료 향상에 힘쓴 공로를 인정받아 보건복지부장관 표창을 수상했다고 19일 밝혔다.

제14회 암 예방의 날 기념식은 코로나19 확산 방지 차원에서 국가암정보센터 유튜브 라이브로 이날 오후 2시 진행됐다.

김 교수는 암 환자에게 최상의 진료서비스를 제공하기 위해 다학제 진료 클리닉을 운영하고 있으며, 대부분 무증상으로 발생하는 유방암 및 갑상선암에 대한 일반인들의 인식 향상을 위해 고등학교와 대학교에서 건강강좌를 수차례 시행하고 있다.

또한 암 경험자들의 삶의 질 향상을 위해 암 치료 이외에도 스트레스 등 정신적인 측면의 연구와 식생활 연구에도 참여해 연구 결과를 발표하는 등 암환자에게 수준 높은 의료서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있다.

김 교수는 “큰 상을 받아 영광스럽고 도움을 주신 모든 분들께 감사드린다”며 “앞으로도 끊임없는 연구를 통해 지역민의 암 건강을 지키기 위해 노력하겠다”고 소감을 전했다.

한편, 지난 2018년 심사평가원이 실시한 주요 4대 암(위, 유방, 대장, 폐) 평가에서 조선대병원은 광주 지역에서 모두 1등급을 달성하는 등 지역민의 건강 수호에 앞장서고 있다.

