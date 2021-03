코스피, 외인·기관 1조대 팔자에 약세 지속...코스닥은 상승 전환

[아시아경제 박지환 기자] 19일 오후 코스피가 오전에 이어 약세 흐름을 지속하고 있다. 외국인과 기관이 1조원대 물량을 내다 팔면서 지수를 끌어내리고 있다. 미국의 10년물 국채 금리 급등 영향이 투자 심리에 부정적인 영향을 끼친 것으로 보인다. 다만 장초반 줄곧 하락세를 보였던 코스닥은 오후 들어 상승 반전했다.

이날 오후 1시 45분 기준 코스피는 전 거래일보다 16.69(0.54%) 내린 3049.32를 기록했다. 지수는 전장보다 3.00포인트(0.10%) 내린 3063.01에 출발해 약세 흐름을 지속하고 있다.

이날 국내 증시 하락은 간밤 미국 주요 지수가 10년물 국채 급리 상승 여파로 하락한 영향을 받았기 때문이다. 다우존스 30 산업평균지수가 0.46%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수가 1.48% 각각 내렸다. 기술주 중심의 나스닥지수 역시 3.02% 급락했다. 미 국채 10년물 금리는 1.7%선을 돌파했다.

코스피에서 개인은 1조2373억원 순매수에 나서고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 4241억원, 7996억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목에서는 대다수 종목이 하락세에 있다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 835,000 전일대비 26,000 등락률 -3.02% 거래량 388,074 전일가 861,000 2021.03.19 14:21 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 하락세 지속...미-중 회담 영향도 주목 LG그룹, ESG·내부거래위원회 신설…구광모號, 지배구조 개선 속도낸다LG화학, 주가 83만 8000원.. 전일대비 -2.67% close 이 전날 보다 3.02% 내린 83만5000원을 기록해 가장 낙폭이 컸다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 3,000 등락률 -2.11% 거래량 2,892,355 전일가 142,000 2021.03.19 14:21 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 외국인 19만 5484주 순매도… 주가 -2.46%오늘 하락나왔죠? 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 강한 반등나옵니다국내 증시 하락세 지속...미-중 회담 영향도 주목 close (-1.76%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 652,000 전일대비 10,000 등락률 -1.51% 거래량 219,908 전일가 662,000 2021.03.19 14:21 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 하락세 지속...미-중 회담 영향도 주목 코스피·코스닥 1%대 하락..."미국 발 금리 급등 영향"삼성SDI, 외국인 3만 9450주 순매수… 주가 3.44% close (-1.36%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 494,000 전일대비 4,000 등락률 -0.80% 거래량 413,703 전일가 498,000 2021.03.19 14:21 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 최근 5일 개인 15만 5616주 순매도... 주가 49만 2500원(-1.1%)국내 증시 하락세 지속...미-중 회담 영향도 주목 코스피·코스닥 1%대 하락..."미국 발 금리 급등 영향" close (-0.50%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 289,000 전일대비 3,000 등락률 -1.03% 거래량 319,439 전일가 292,000 2021.03.19 14:21 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.71%국내 증시 하락세 지속...미-중 회담 영향도 주목 코스피·코스닥 1%대 하락..."미국 발 금리 급등 영향" close (-0.86%) 등이 하락했다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 402,000 전일대비 1,500 등락률 -0.37% 거래량 876,098 전일가 403,500 2021.03.19 14:21 장중(20분지연) 관련기사 美FOMC 불확실성 해소…코스피 상승 마감기관 순매수세에 오전 코스피 오름세 지속美증시 호조… 장 초반 코스피 1%대 오름세 close 와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,800 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 3,096,591 전일가 87,700 2021.03.19 14:21 장중(20분지연) 관련기사 기아 윤필상 영업부장, 누적판매 4000대 '그랜드 마스터' 등극현대차·기아-우아한형제들, '배송 로롯' 개발 맞손기아차, 주가 8만 7100원 (2.96%)… 게시판 '북적' close 는 각각 0.74%, 0.46% 상승했다.

코스닥은 이날 장초반 1%대 약세를 보였지만 오후 들어 상승세로 전환했다. 현재 2.24포인트(0.24%) 오른 952.07로 거래되고 있다. 개인이 107억원, 외국인이 726억원 순매수한 반면 기관은 767억원 순매도하고 있다.

시가 총액 상위 종목 중에서는 알테오젠(1.75%), 카카오게임즈(0.96%), 펄어비스(0.98%) 등이 올랐고 씨젠(-1.34%), 셀트리온헬스케어(-0.56%) 등이 약세를 나타냈다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr