동아쏘시오홀딩스, "주주친화 경영 강화하겠다"

[아시아경제 이춘희 기자] 동아쏘시오홀딩스 동아쏘시오홀딩스 000640 | 코스피 증권정보 현재가 106,500 전일대비 2,000 등락률 -1.84% 거래량 5,233 전일가 108,500 2021.03.19 11:00 장중(20분지연) 관련기사 동아쏘시오홀딩스 "2023년까지 배당금 300억원 이상 지급"동아제약 '모닝케어 스페셜 굿즈 세트' 한정판 출시7가지 맞춤형 제품… 토이백에 담아 선물로 딱, 동아제약 '미니막스 정글' close 가 배당 확대 및 자사주 매입, 소각 등 적극적인 주주환원 정책을 통한 주주친화 경영을 강화에 나선다.

동아쏘시오홀딩스는 2021년 사업연도부터 2023년 사업연도까지 3년간 비경상 이익·손실을 제외한 연결 기준 당기순이익의 30% 이상을 주주환원 재원으로 활용할 계획이라고 19일 밝혔다.

이러한 주주환원 정책에 따라 동아쏘시오홀딩스는 배당금을 올해 주주총회 결정에 의해 지급할 2020년 사업연도 배당금 60억 5700만원가량에 비해 향후 3년간 합계 300억원 이상으로 확대할 예정이다. 특히 결산배당 지급뿐만 아니라 중간배당 지급을 적극적으로 실시해 주주들에게 안정적인 현금흐름을 제공하고 주주환원 규모 내에서 배당 후 잔여 재원은 자사주 매입과 소각에 활용할 계획이다.

동아쏘시오홀딩스는 이외에도 다양한 주주친화 경영 활동을 펼쳐 왔다. 의결권 행사의 편의성 제고를 위해 2018년 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입해 주주들의 의결권 행사를 적극 지원하고 있다.

또한 지배구조 투명성 제고를 위해 이사회의 과반을 사외이사로 구성하고, 대표이사와 이사회 의장을 분리해 사외이사가 의장직을 수행하고 있다. 특히 이사회 내 위원회인 평가보상위원회와 감사위원회는 전원 사외이사로 구성했고, 사외이사후보추천위원회는 3분의2 이상을 사외이사로 구성해 운영하고 있다.

이러한 노력에 힘입어 동아쏘시오홀딩스는 한국기업지배구조원의 ESG 지배구조 부문 평가에서 2019년에 이어 2020년에도 A등급을 획득하기도 했다.

정재훈 동아쏘시오홀딩스 부사장은 “기업을 믿고 투자한 주주들을 위해 기업 지배구조와 관련한 내·외부 이해관계자의 의견을 수렴하고, 공신력 있는 기관으로부터 성과를 점검 받으며 기업 지배구조를 개선해 왔다”며 “앞으로도 주주 및 시장과의 소통을 보다 확대하고 사업경쟁력 강화 노력과 함께 주주친화 경영을 강화해 나가겠다”고 말했다.

