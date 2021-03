[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 19일 닭가슴살로 만든 간식메뉴 ‘치킨너겟’을 출시했다고 밝혔다.

이번에 새롭게 선보인 치킨너겟은 여러 부위를 섞지 않고 지방함량이 적은 100% 국내산 닭가슴살만을 넣어 담백한 맛이 특징이다. 또한 부담 없이 한입에 먹을 수 있는 크기로 깔끔하게 즐길 수 있고 혼술 안주나 반찬으로도 잘 어울린다.

치킨너겟은 닭가슴살의 담백함과 튀김옷의 바삭한 식감을 온전히 느낄 수 있고, 기호에 따라 머스타드나 칠리소스를 더해 즐길 수도 있다. 치킨너겟은 5개에 1200원, 10개에 2000원으로 판매한다.

미니스톱 관계자는 “닭가슴살은 지방이 적고 단백질이 풍부해 부담 없이 즐길 수 있는 재료 중 하나”라며 “요기요 앱을 통해 매장뿐만 아니라 집에서도 간편하게 치킨너겟을 만나보시길 바란다”고 말했다.

