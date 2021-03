광주 서구의회 “미얀마 민중 지지, 그들과 연대할 것”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구의회는 18일 제294회 임시회 제1차 본회의에서 정우석 의원이 대표발의한 ‘미얀마 군부 쿠데타 규탄과 민간인 학살 중지 및 민주화 회복 촉구’ 결의안을 의결했다고 밝혔다.

서구의원 일동은 이날 성명을 통해 “지난 2월 미얀마 군부는 2020년 11월 치러진 총선에서 심각한 부정행위가 있었고 정부의 제대로 된 조사가 없었다는 명분으로 아웅산 수치 국가 고문을 비롯한 민주 인사들을 구금하고 비상계엄령을 선포하는 등 군사쿠데타를 감행했다”고 운을 뗐다.

이어 “이에 미얀마 국민들은 각종 집회와 시위 및 비폭력 시민불복종 운동으로 군사정부에 저항했다”며 “하지만 미얀마 군과 경찰의 폭력 진압으로 현재까지 180여 명의 민간인 사망자와 2000명이 넘은 시민들이 불법 구금됐다”고 강조했다.

이어 “그동안 국제사회는 미얀마의 민주주의와 평화의 회복을 요구해 왔으나 미얀마 군부는 이를 내정간섭으로 일축하고 시민들을 탄압하고 있다”면서 “이러한 미얀마 군사정부의 행태는 국제인권법에 명백히 위반되며 즉시 중단돼야 할 것이다”고 밝혔다.

그러면서 “미얀마 국민의 민주화 투쟁이 5·18 광주 민주화 운동과 6·10민주항쟁과 다르지 않음을 우리는 알고 있다”며 “대한민국 정부도 국제사회와 함께 미얀마의 민주화를 위해 제재를 포함한 실질적인 노력이 필요하다”고 덧붙였다.

정우석 의원은 “50년의 역경 끝에 결실을 본 미얀마의 민주주의가 군부세력에 의해 무너져 버렸다”며 “군부의 위협에 굴하지 않고 쿠데타 세력에 분명한 반대의 뜻을 보여주고 있는 미얀마 민중들을 지지하고 그들과 연대하겠다”고 밝혔다.

한편 서구의원들은 각 지역구 인구 이동량이 많은 장소에서 피켓 및 입간판 등을 활용해 미얀마 군사 쿠데타 규탄 1인 시위를 이어나갈 계획으로 알려졌다.

