[아시아경제 이지은 기자] 한국과 미국이 외교당국 간 국장급 정례협의체를 신설한다.

외교부 당국자는 18일 오후 한미 외교·국방장관(2+2) 회의 후 기자들과 만나 "한미 양측이 협의해 한미양자정책대화(BPD)라고 명명한 협의체가 출범한다"며 "내일 외교부 청사에서 첫 회의를 연다"고 말했다.

이 협의체에는 외교부 북미국장, 미국 국무부 동아태부차관보가 참여한다. 한미 외교당국은 그간 '동맹대화'로 불리는 양국간 국장급 협의체 신설에 대한 의견을 교환해 왔다.

