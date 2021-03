행안부 "총선 경험 토대, 4·7 재보선 확진자·격리자 투표권 보장"

[아시아경제 임철영 기자] 오는 4월 7일 재·보궐선거를 앞두고 정부가 코로나19 확진자와 자가격리자의 투표권을 보장할 계획이라고 밝혔다.

18일 행정안전부는 정례브리핑을 통해 중앙선거관리위원회, 질병관리청, 지방자치단체 등 유관기관과 협의해 코로나19 확산 상황에도 선거권을 보장하고 방역대책을 지원하겠다고 설명했다.

행안부는 선관위 요청에 따라 투·개표소 시설 방역관리, 투·개표 사무원 위생관리, 투표권자 위생관리 등을 지원한다. 재·보궐선거 투표 마감시간 연장(18시→ 20시)과 근로자 투표권 보장을 위한 협조 안내문을 지자체· 관계기관에 통보한다.

행안부 관계자는 "코로나19 확산 상황에서도 지난해 총선을 문제 없이 잘 치렀다"면서 "그 경험을 토대로 총선 때에 준하는 확진자와 자가격리자의 투표권을 보장하겠다"고 말했다.

아울러 행안부는 선거에 앞서 공직기강도 다잡는다. 2월부터 공무원단체와 상시 대화채널 구축하고 유관기관 협업을 추진하고 있고 3월부터는 공직선거비리 익명신고방 설치·운영, 선관위·검/경·국조실·지자체와 협업체계 구축, 특별 감찰반 편성·운영 등에 나섰다.

행안부는 다음 주 재·보궐 선거 지원상황 및 방역대책을 중대본 보고하고 코로나19 확진자 등 선거권 보장방안, 투·개표소 방역 지원대책 등을 논의할 계획이다. 오는 23일과 내달 2일 그리고 6일에는 사전투표 및 본투표 모의시험일 현장점검에 나설 방침이다.

