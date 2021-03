경남교육청, 다가치 생활방역꾸러미 지원

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 코로나19 확산 방지를 위해 다문화교육 특별(한국어)학급 학생과 서부 거점형 다문화지원센터 학생에게 ‘다가치 생활방역꾸러미’ 300개를 지원한다고 17일 밝혔다.

생활방역꾸러미는 손 소독제, 마스크 등 방역 물품들로 구성됐으며, ‘코로나19 감염예방을 위한 슬기로운 학교생활’과 ‘외국인 주민 코로나19 확산 방지를 위한 지침’을 담은 안내장과 생활방역, 상담 검사방법 등을 소개했다.

청은 이를 통해 다문화 학생과 다문화 가정의 코로나19 예방과 마음 회복을 돕고 안전하고 건강한 학교생활에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

방역 꾸러미를 전달받은 진영중앙초 한 학생은 “꼭 필요한 것인데 선물로 받게 되어서 너무 좋아요. 잘 사용하겠습니다”며 감사한 마음을 전했다.

홍정희 진로교육과장은 “다문화 학생의 자기 주도적 학습력 신장과 공교육 진입을 적극적으로 지원하는 맞춤형 다문화 교육사업을 추진해 코로나19 시기에 교육격차가 생기지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr