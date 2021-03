올해 공공SW·ICT·정보보호 사업금액 13.6% 증가

[아시아경제 조슬기나 기자] 공공부문에서 추진 중인 소프트웨어(SW)·ICT장비·정보보호 사업 규모가 2년 연속 두 자릿수 성장세를 나타냈다.

과학기술정보통신부는 2021년 공공부문 SW·ICT장비·정보보호 수요예보(확정) 온라인 설명회를 19일 개최한다고 18일 밝혔다.

조사 결과 올해 공공부문 SW·ICT장비 총 사업금액 확정치는 5조 7470억원으로 전년 대비 13.6% 증가했다. 세부적으로는 ▲SW구축 4조3111억원(+14.7%) ▲상용SW구매 3652억원(+13.7%) ▲ICT장비 1조707억원(+9.4%) 등이다.

이 중 정보보호 관련 내용이 포함된 사업금액은 총 1조2456억원으로 1년 전보다 51.4% 증가했다. 해당사업 내 정보보호 관련 투자·구매 예산은 6939억원으로 조사됐다.

온라인 설명회는 네이버TV, 카카오TV, 유튜브를 통해 참여할 수 있으며, 이번에 발표된 결과는 SW산업정보종합시스템(www.swit.or.kr), ICT장비공공수요정보시스템(kcnb.iitp.kr), 정보보호산업진흥포털(www.ksecurity.or.kr)을 통해 제공된다.

김정삼 과기정통부 소프트웨어정책관은 “2년 연속 두 자릿수 성장률을 기록하고 있다. 지난 1년 동안 코로나19로 인해 많은 어려움을 겪었던 SW·ICT 업계가 이를 바탕으로 활력을 얻을 수 있을 것”이라면서 “SW·ICT 산업이 지속 성장하고 제값을 받을 수 있도록 20년 만에 전면 개정된 소프트웨어 진흥법의 현장안착을 위해 노력하겠다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr