신세계푸드, 골퍼들을 위한 간식 ‘안전빵’ 출시

출시기념 ‘타이틀리스트’ 골프공 담긴 한정세트 선착순 판매

경기 여주시에 위치한 자유CC에서 모델들이 신세계푸드가 골프공 모양으로 선보인 ‘안전빵’을 선보이고 있다. 안전빵은 골프 게임 중 발생하는 실수인 OB(Out of Bound), 헤저드(Hazard) 등이 없는 게임을 기원하는 의미를 재미있게표현한 테이크 아웃 간식이다. 국산 단팥, 슈크림, 호두 등이 들어갔으며 안전빵 12개로 구성된 세트 상품이다.

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계푸드가 본격적인 골프 시즌을 맞아 골퍼들을 위한 간식 ‘안전빵’을 18일 출시했다.

신세계푸드는 최근 골프가 중장년층이 즐기던 스포츠에서 2030 젊은 세대의 유입으로 대중적인 스포츠로 부상함에 따라 골프장 먹거리도 젊은 층이 선호하는 재미 요소를 담아 선보이는 것이 필요하다고 판단했다. 특히 코로나19로 인해 클럽하우스 또는 그늘집에서의 식사 보다 테이크 아웃으로 간편하게 즐길 수 있는 메뉴를 선호한다는 점에 주목해 ‘안전빵’을 선보이게 됐다.

신세계푸드의 ‘안전빵’은 골프 경기 중 빈번하게 발생하는 실수인 OB(Out of Bound), 헤저드(Hazard), 뒷땅 등이 없는 즐거운 게임을 기원하는 의미를 담아 골프공 모양으로 구워 만든 빵이다. 찹쌀가루를 넣은 빵 반죽 안에 달콤한 국산 단팥, 슈크림, 호두 등을 채워 넣고 바삭하게 구워낸 맛이 특징이다. 또한 테이크 아웃 포장용기에 담아 골프 게임 중 카트에 두고 즐기는 간식으로 제격이다.

오는 25일부터 신세계건설이 운영하는 자유CC에서 선보일 예정이며, 향후 신세계푸드는 위탁운영 중인 골프장으로 판매를 확대할 계획이다.

신세계푸드는 ‘안전빵’ 출시를 기념해 빵 11개와 글로벌 골프용품 브랜드 ‘타이틀리스트’ 골프공 1개로 구성된 이벤트 상품을 한정 판매하는 프로모션을 실시한다.

