[아시아경제 임온유 기자] 내년 개통하는 신림선 경전철 가칭 '신림110역'과 인접한 준주거지가 근린상업지역으로 바뀐다.

서울시는 17일 도시계획위원회을 개최하고 이 같은 내용을 포함한 관악구 신림동 110-10 역세권 활성화 사업을 위한 용도지역 변경안을 조건부 가결했다고 18일 밝혔다.

시 관계자는 "청년이 많은 신림선110역 주변의 특성을 고려해 청년들의 삶터와 일터, 쉼터가 어우러질 수 있는 계획을 수립했다"고 설명했다.

최종 결정 고시는 앞으로 지구단위계획 결정안에 대한 도시·건축 공동위원회 심의를 거쳐 이뤄진다.

이에 따라 역세권 활성화 사업 시범사업지 5곳 중 공릉역과 홍대입구역을 포함해 3곳이 도시계획위원회를 통과했다. 방학역과 보라매역 인근에 대해서는 도시관리계획안 입안과 결정 절차가 진행되고 있다.

