"호캉스+BMW 7시리즈·X7 시승" 시그니엘 부산, 패키지 출시

18일부터 유선 예약 통해 선착순 70실 한정 판매

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 BMW 차량 시승을 결합한 두 번째 패키지 시그니엘 부산 '살롱 드(Salon de) BMW'를 선보인다고 18일 밝혔다.

롯데호텔은 "지난해 첫 출시한 롯데호텔 서울 'BMW 스위트(SUITE) 6 패키지'가 1시간 만에 완판을 기록하는 등 인기를 끌면서 두 번째 패키지를 출시했다"며 "이번 패키지는 봄을 맞아 시그니엘 부산에서 편안하게 휴식하면서 해운대 해안도로 투어 등을 할 수 있다는 점이 강점"이라고 설명했다.

이 패키지는 오는 22일부터 28일까지 투숙 가능하며 시그니엘 부산의 그랜드 디럭스 미포 하버뷰 객실 1박, 프리미엄 올데이 다이닝 더 뷰 조식 2인, 투숙객 전용 라운지 살롱 드 시그니엘 2인이 포함된다. BMW의 플래그십 럭셔리 세단인 BMW 7 시리즈 차량과 프리미엄 대형 SUV 차량인 BMW X7 차량을 투숙 기간 동안 자유롭게 시승할 수 있다.

18일 오전 9시부터 유선 예약 가능하며 일 선착순 10객실만 판매된다. BMW 차량은 객실당 1대가 제공되며 체크인 당일 오후 3시부터 체크아웃 당일 오전 11시까지 자유롭게 이용 할 수 있다. 총 70실 한정으로 패키지 가격은 당일 공개 예정이다.

이와 함께 시그니엘 부산 입구에서는 22일부터 4월4일까지 BMW X7 시리즈 차량과 M8 시리즈를 만나볼 수 있는 전시 부스를 운영한다. 현장 신청을 통한 차량 시승도 가능하다. BMW 전시 포토존에서 사진을 찍고 지정된 해시태그와 함께 인스타그램에 인증 사진을 업로드 하면 추첨을 통해 경품을 받을 수 있다. 이벤트 기간 투숙객과 식음업장 이용 고객을 대상으로 100% 당첨 스크래치 카드 이벤트도 진행한다. 시그니엘 부산 스위트 객실 숙박권, BMW 골프백 세트 등 상품을 받을 수 있다.

조은영 롯데호텔 프로모션랩 팀장은 "지난 40여년간 관광업계를 리딩해 온 롯데호텔과 글로벌 프리미엄 완성차 업체 BMW가 협업한 상품에 대한 반응이 뜨겁다"며 "앞으로도 고객의 라이프 스타일을 반영한 혁신적인 상품을 제안해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr