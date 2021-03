도봉구, 상자텃밭 1650세트 구민에 보급

3월24일부터 3월30일까지 신청 가능, 4월6일 선정 결과 통보

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 아파트, 연립주택 속 베란다나 옥상같은 좁은 자투리 공간에서 친환경 작물을 키울 수 있는 상자텃밭 1650세트를 구민에게 보급한다.

상자텃밭은 플라스틱 상자, 배양토, 모종, 사용설명서 등으로 구성돼 있으며 상자텃밭 종류는 두 가지로 구민들이 각자 기호에 맞게 선택, 신청할 수 있다.

신청 대상은 서울농부포털 회원에 가입한 도봉구 주민, 도봉구 소재 단체 등이며 개인 당 2세트까지 신청할 수 있다. 단, 신청이 보급수량을 초과하면 전산 추첨으로 대상자를 선정, 세대가 중복신청할 경우 보급 대상에서 제외된다.

신청은 3월24일 오전 9시부터 3월30일 오후 6시까지 도봉구 홈페이지에서 할 수 있으며, 인터넷 신청이 어려운 구민은 가까운 동 주민센터에서도 신청할 수 있다.

텃밭은 개인 신청자에게 우선 보급한 뒤 잔여분에 한해 단체에 보급, 선정자는 먼저 본인부담금(세트 당 8000원)을 납부해야 보급대상자로 확정된다.

상자텃밭은 4월24일부터 순차적으로 보급업체에서 신청인의 주소지로 직접 배송해준다.

한편, 구는 상자텃밭 보급 대상자들을 대상으로 상자텃밭 재배요령, 제품 사용설명 등 사전 교육도 실시할 예정이다.

교육은 4월24일 오전 10시 쌍문동 친환경나눔텃밭(쌍문동 덕성여대 후문)에서 진행, 코로나19 상황에 따라서 취소 또는 연기될 수도 있다.

자세한 내용 등은 도봉구청 홈페이지 공지사항을 참조하거나 도봉구청 공원녹지과 도시농업팀으로 문의하면 된다.

이동진 구청장은 “올해도 지난해처럼 상자텃밭세트를 집까지 직접 배달해 드릴 뿐 아니라 구민들의 인기에 힘입어 보급수량을 기존 1500세트에서 1650세트로 150세트 늘렸다. 이번 상자텃밭 재배를 시작으로 많은 구민분들이 도시농업에 흥미를 갖는 기회가 됐으면 한다”고 밝혔다.

