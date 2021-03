[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 나주의 한 어린이집을 다니던 원생이 팔·다리 등에 멍이 들어 오는 등 이를 수상히 여긴 부모가 의혹을 제기해 경찰이 수사에 나섰다.

17일 전남경찰청에 따르면 경찰은 아동학대범죄의처벌등에관한특례법 위반 혐의(아동복지시설 종사자 등의 아동학대 가중처벌)로 어린이집 교사 A씨를 조사 중이다.

A씨는 지난 1월 나주의 한 어린이집에서 생후 26개월(만 2세) 된 B양을 신체적으로 학대한 혐의를 받고 있다.

B양 부모가 CCTV를 확인한 결과 A씨가 B양을 학대한 장면이 담겨있던 것으로 알려졌다.

A씨는 B양을 낮잠 재우면서 가슴팍을 토닥이다가 강도가 세지자 아이가 울음을 터뜨렸고 다른 상황에서 B양이 칭얼거리자 밀치기도 한 것으로 파악됐다.

경찰은 CCTV를 분석해 정확한 경위를 조사할 방침이다.

