[아시아경제 오주연 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 여권 최종 단일후보로 확정됐다.

17일 김종민 민주당 공동선거대책위원장과 강민정 열린민주당 원내대표는 이날 오후 국회에서 공동 브리핑을 열고, 박 후보가 김진애 열린민주당 후보를 제치고 범여권 단일화 후보로 선출됐다고 밝혔다.

민주당과 열린민주당은 지난 16일부터 17일까지 이틀간 서울시민과 양당 당원들을 대상으로 단일화 투표를 진행했다.

최종 결과는 시민 6만명을 대상으로한 가상번호 조사와 서울지역 민주당 권리당원, 열린민주당 의결당원 전원을 대상으로한 자동응답시스템(ARS) 조사를 각각 50대 50씩 반영해 집계됐다.

