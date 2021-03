뉴지랩, 경구용 나파모스타트 글로벌2상 CRO선정…개발 본격화

[아시아경제 박형수 기자] 뉴지랩 뉴지랩 214870 | 코스닥 증권정보 현재가 11,950 전일대비 350 등락률 +3.02% 거래량 1,223,702 전일가 11,600 2021.03.17 15:30 장마감 관련기사 뉴지랩, 간암치료제 美 FDA Pre IND 신청 완료뉴지랩, 계열회사 대표 대상으로 92억원 규모 CB 발행글로벌 제약사에 대량 위탁생산!! 바이오 대장 株 주가 올라갑니다 close 이 경구용 코로나19 치료제 ‘뉴젠나파모스타트정’ 글로벌 2상 임상시험수탁 기관(CRO)으로 프리미어리서치(Premier Research)를 선정했다고 17일 밝혔다.

뉴지랩 관계자는 "대사 항암제에 이어 경구용 코로나19 치료제 임상시험을 프리미어리서치가 맡았다"면서 "양사 간 전략적인 협력관계를 형성해 임상이 원활할 것으로 기대한다"고 설명했다.

뉴지랩은 대사 항암제 KAT(Ko Anti-cancer Technology) 개발 진행과 관련해 프리미어리서치를 임상 CRO로 선정했다.

뉴젠나파모스타트정은 지난해 11월 국내 식품의약품안전처에서 임상시험 승인을 허가받았다. 서울대 병원에서 임상을 진행하고 있다. 국내 임상 1상을 완료하면 임상 결과를 토대로 세계 주요 국가를 대상으로 경증과 중등증 환자를 타겟팅하는 임상 2상을 진행할 예정이다.

미국에 기반을 둔 프리미어리서치는 1989년에 설립한 글로벌 바이오텍 임상시험 전문 수탁 기관이다. 전 세계 84개국 1600여명 직원이 근무하고 있다. 2018년과 2020년에는 미국 생명과학 분야 전문지인 ‘라이프 사이언스 리더’에서 수여하는 ‘CRO 리더십어워드’를 수상했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr