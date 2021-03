인천시, 지역건설업체 공사 수주 총력…하도급 상생 계획서 의무화

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 지역 건설업체의 공사 수주율을 높이기 위해 힘을 쏟는다.

시는 정부 SOC예산 확대에 따라 공공수주는 증가하지만, 민간분야는 전년 대비 주택 수주 감소로 인해 전체 건설수주액이 줄어들 것으로 전망됨에 따라 '지역 건설산업 활성화 추진계획'을 마련해 시행한다고 17일 밝혔다.

이에 따라 시는 기존 공공과 일부 대형 민간 건설사업 위주로 실시하던 합동 세일즈(인천시·시의회·건설협회·관련기관 인허가부서 구성) 분야를 대형 민간 건설사업 전역으로 확대할 계획이다. 지역자재, 인력, 장비 뿐만 아니라 광고, 분양대행, 설계 및 감리, 주택관리 등이 포함된다.

중점 추진사항으로 민간 건설공사의 경우 연면적 5000㎡이상 또는 100가구 이상의 인·허가시 지역 업체 70%이상 참여를 권고하는 내용의 '하도급 상생 협력 계획서' 제출을 의무화한다.

또 현장별 지역 하도급 관리카드를 작성토록 하고 인허가 부서와 합동 실태점검 및 모니터링을 통해 지속적으로 관리할 계획이다.

건축공사 발주 자료에 인·허가 시기를 추가해 중소 건설업체 및 건설자재 업체가 영업활동 기초자료로 활용할 수 있도록 홈페이지에 게시한다.

공공건설공사의 경우 지역제한 대상이 아닌 공사는 분할 및 분리 발주 검토를 의무화하는 방안을 추진하고, 지역제한 공사의 하도급시 전액 지역 업체 하도급을 의무화한다.

이와 함께 공고문 내용에 지역 업체 참여비율 명시, 주계약자 공동도급 선정 공사 100% 추진, 지역 하도급업체 대상 현장설명회 등을 추진할 계획이다.

이종선 인천시 도시재생건설국장은 "인천은 수도권에 위치해 타 지역에 비해 수주 경쟁이 치열하고, 지역업체 비중이 수도권 39% 중 4%로 낮다"며 "인천에서 건설 수주를 한 대형건설사도 지역 업체와 상생할 수 있는 방법을 찾아야 하고, 인천시도 건설사들의 노력 여부에 따라 인센티브나 페널티를 줄 방침"이라고 밝혔다.

