美 FOMC에 쏠린 시선…국내 증시 혼조 마감

[아시아경제 지연진 기자] 국내 주식시장이 17일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결정을 지켜보면서 혼조세로 거래를 마쳤다. 코스피의 경우 미국 긴축에 대한 경계감이 반영되며 약세를 보였지만, 코스닥의 경우 개인의 매수세로 장 막판 상승 반전했다.

이날 코스피 지수는 전일대비 19.64포인트( 0.64%) 하락한 3047.50으로 장을 마쳤다. 개인 투자자가 1만503억원 어치 순매수한 반면, 외국인(-5309억원)과 기관(-5337억원)은 순매도했다. 오후 들어 연기금이 1409억원을 팔아치웠다.

코스피 시가총액 상위 종목에선 카카오가 1.25% 오른 48만5000원을 기록하며 유일한 오름세를 보였다. 카카오는 이날 이베이코리아 인수를 위한 입찰에 불참했다는 소식이 전해졌지만, 가상화폐 거래소 업비트를 운영하는 두나무 지분 23%를 직·간접적으로 보유하고 있는 만큼 비트코인 수혜주라는 분석이 나오면서 상승세를 기록했다.

장초반 강세를 보였던 네이버는 장중 하락 전환하며 전일대비 0.36% 빠진 38만3500원을 기록했다.

폭스바겐의 전기차 주력 배터리 교체 발표이후 급락한 LG화학과 삼성SDI는 이날 각각 3.82%와 6.03% 떨어져다.

이 밖에도 삼성전자(-0.60%)와 SK하이닉스(-0.36%), 현대차(-0.85%), 삼성바이오로직스(-1.91%) 등 약세를 보였다.

코스닥 지수는 전일대비 3.13포인트(-0.33%) 상승한 943.78을 기록했다. 개인이 984억원 상당을 순매수했고, 외국인과 기관이 각각 522억원, 287억원 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 알테오젠(0.2%)과 카카오게임즈(1.38%), 씨젠(2.82%)이 오름세를 기록했고, 셀트리온헬스케어(-1.56%)와 셀트리온제약(-1.31%), SK머티리얼즈(1.89%) 등은 하락했다. 특히 2차전지소재업체인 에코프로비엠은 4.15%나 빠졌다.

이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 "어제 미국 증시를 보면 국채금리는 하락하다 장중 상승반전했고 기술주도 초반 강세에서 낙폭을 반납하며 불안정한 심리를 반영했다"며 "최근에 크게 오른 경기민감주와 기술주 모두 하락하며 FOMC에 대한 경계감이 투영된 모습"이라고 분석했다.

