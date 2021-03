'경기도유기농산물유통센터' 광주에 조성된다…170억 투입

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 2023년까지 광주시 '경기도친환경농산물유통센터' 부지 안에 1만5300㎡ 규모의 '경기도 유기농산업 복합센터'를 조성한다.

유기농산물복합센터는 유기농 제품 판매장을 비롯해 가공시설, 전시관, 체험농장 등 친환경농업의 모든 것을 누릴 수 있는 복합 체험장으로 만들어진다.

경기도는 최근 이런 내용을 담은 '경기도 유기농산업 복합센터' 기본 계획 수립을 마련, 이달 중 농림축산식품부에 기본계획 승인을 신청할 계획이라고 17일 밝혔다.

복합센터는 총 170억원이 투입되며 지하 1층 지상 2층 건물로 유기농 생산 및 가공품 판매장과 푸드코트, 카페, 전시관, 체험관, 놀이터, 공유 가공시설 등이 들어선다. 야외에는 체험농장, 유기농 광장, 테마파크 등이 조성된다.

특히 가상현실(VR)과 증강현실(AR)을 이용한 '유기농 가상센터'를 만들어 이용자들이 공간적ㆍ시간적 제약 없이 복합센터를 체험ㆍ이용하도록 할 계획이다.

도는 복합센터 조성으로 총 340억원의 생산유발 효과와 152명의 고용유발 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

도는 올 상반기 농림축산식품부의 기본계획 승인과 행정안전부의 재정투자심사를 완료하고 하반기에 실시계획을 수립할 예정이다.

안동광 도 농정해양국장은 "2012년부터 전국 최초로 친환경농산물유통센터를 운영하고 있는 경기도가 새로운 복합센터를 통해 유기농업 가치 확산과 친환경농업 발전에 더욱 앞장설 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

