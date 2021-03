여행업협회, '해외입국자 14일 자가격리' 단계별 완화 제안

[아시아경제 박선미 기자] 한국여행업협회가 해외 입국자에 대한 자가 격리 14일 제도와 사회적 거리두기와 관련해 중앙안전재난본부, 중앙사고수습본부, 문화체육관광부에 단계별 완화를 제안했다고 16일 밝혔다.

여행업협회는 해외 입국자의 자가 격리 상황별·단계별 완화가 여행업 생존권 보장 차원에서 무엇보다도 시급한 사안이라고 강조하며 제도 개선이 필요하다고 설명했다.

공항에서 유전자 증폭(PCR) 검사 후 10일 자가격리를 거쳐 음성이 확인되면 이동 자유를 부여하고, 특별여행 보호국가에서 들어온 사람이 공항 PCR 검사에서 음성이 확인되면 7일 자가 격리 후 자유롭게 이동할 수 있게 하는 방안을 제시했다. 또 방역 모범국가 입국자에는 자가 격리 기간을 5일로 줄이고, 백신 여권 대상자는 공항 PCR 검사에서 음성으로 나오면 아예 자가 격리를 하지 않는 방안을 제안했다.

여행업협회는 정부의 사회적 거리 두기 체계에 대해서도 '단체여행 주의·자제'를 '방역 수칙 준수'로, '9인 이상 단체여행 금지'를 '9인 이상 단체여행 자제'로 수정해달라고 요청했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr