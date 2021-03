정의당 "세종시 공무원 등에 땅 투기 의혹 수사 의뢰"

[아시아경제 오주연 기자] 정의당이 세종시 공무원 등에 대해 땅 투기 의혹 수사를 의뢰했다.

16일 정호진 정의당 수석대변인은 국회 소통관에서 브리핑을 열고 "투기 의혹이 3기 신도시에 국한된 것이 아니라 세종시를 비롯해 전국 각지에서 잇따르고 있다"며 "정의당 세종시당은 투기 의혹이 불거진 세종시 공무원 등에 대해 수사를 의뢰했다"고 밝혔다.

정 수석대변인은 "세종시 공무원과 그 가족이 산업단지 발표 직전 개발 예정지를 사 조립식 주택을 지었고, 이 중에는 세종시 전 행복도시건설청장까지 포함되어 있다"면서 이 같이 말했다.

또한 "경남 창원시의 경우, 근린공원 조성사업을 둘러싸고 투기 의혹과 높은 보상 가격에 대한 의혹이 제기됐다"면서 "꼬리에 꼬리를 무는 의혹이 제기되어서야 창원시가 전수조사를 하겠다고 밝혔지만 제대로 될지 의문"이라고 비판했다.

선출직 공직자는 제외하고 7급 이상 공무원만 조사대상에 넣어 무늬만 전수조사가 될 것이라는 우려가 크다는 설명이다.

정 수석대변인은 "특히 퍼주기식 보상이라는 의혹이 제기되고 있는 사안에 대해 다른 정보는 공개해 놓고 유독 필지별 보상액은 개인정보를 핑계로 미공개하고 있다"며 "투기를 발본색원하겠다는 더불어민주당 지도부의 호언장담과는 달리 지방정부는 미적거리는 모습"이라고 꼬집었다.

이어 "투기 세력과의 카르텔이 있는 것 아니냐는 의심을 받기 충분하다"고 지적하면서 "국회의원뿐 아니라 선출직 공직자, 지자체 등 전면적인 전수조사는 불가피하다"고 강조했다.

정의당은 중앙당과 17개 광역시도에 부동산 투기공화국 해체 특별위원회를 설치해 부동산 투기 공익신고센터를 운영하고 있다.

정 수석대변인은 "투기 세력을 방조하는 일체의 행위에 대해 단호히 맞서며 투기공화국 해체를 위해 나설 것"이라고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr