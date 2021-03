[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 알레르망매장에서 진드기, 먼지, 피부자극이 없는 기능성 침구를 선보인다. 알레르망매장에서는 기능성 침구류를 품목별로 이달 말까지 최대 20~50%까지 할인 판매한다.

