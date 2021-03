바이든 차기 부양책 '인프라 투자안' 주시하는 월가

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 대통령이 1조9000억달러 규모의 경기부양법안에 서명한 지 사흘 만에 월가의 시선은 벌써 차기 경기부양안을 향하고 있다고 미 CNN은 15일(현지시간) 보도했다.

지난 12일 추가 경기부양법안에 서명한 바이든 대통령은 친환경 인프라 투자를 비롯한 차기 경기부양책의 자금을 조달하는 방안을 모색 중이다. 시장에서는 이번에 추진하는 법안이 이전 두 예산안보다 많게는 약 30% 규모가 클 것으로 전망하고 있다.

앞서 재닛 옐런 미 재무장관이 차기 법안 통과에 시간을 지체하지 않을 것임을 시사했다. 그는 지난주 NBC 인터뷰에서 "인프라와 교육, 기후변화 등이 다음 리스트에 오를 것"이라고 말했다.

앞서 1조9000억달러의 경기 부양책이 큰 잡음없이 채택된 점을 들어 월가는 바이든 대통령의 차기 인프라 부양책 또한 매우 큰 규모로 제안될 것으로 예상하고 있다.

다만 CNN은 세부사항이 아직 정해지지 않은 만큼 지출안 규모와 방식을 두고 다양한 추측이 나오고 있다고 전했다.

골드만삭스는 바이든 행정부가 최소 2조달러 규모의 인프라 지출을 제안할 것으로 예상했으며, 보육, 헬스케어 등의 이슈까지 포함할 경우 최대 4조달러에 이를 수 있다고 내다봤다. 부양책 규모 뿐만 아니라 재원 마련에 대한 논의에 대한 의견도 분분하다.

골드만삭스는 1조9000억달러 추가 지원안처럼 국채 발행으로만 자금을 조달하기 어려울 것이라며 자금 조달을 위해 세제개혁이 필요하다고 내다봤다.

골드막삭스 전략가들은 "법인세 및 자본소득세 인상으로 일부를 충당할 것"이라고 전망했다. 다만 은행은 해당 세금 인상분이 1조달러를 웃도는 것을 의회가 동의하진 않으리라고 내다봤다.

씨티그룹은 다음 패키지에 7500만달러, 아동 관련 세제혜택 연장을 위한 1조달러가 포함될 것으로 봤다. 씨티그룹은 이를 위해 법인세율이 21%에서 28%로 인상하는 방안이 추진될 것으로 예상했다. 다만 "연말까지 해당 법안이 통과되지 않을 확률도 여전히 30%의 확률"이라고 덧붙였다.

