SK스토아, 친환경 '블루오브 리본백' 단독 론칭

SK스토아, 사회적기업 제품 소개하는 'BUY SOCIAL' 첫선

첫상품 친환경 패션 브랜드 아트임팩트의 '블루오브 리본백'

매출 1%는 환경단체 'FOR THE PLANET' 에 매년 기부



[아시아경제 김유리 기자] SK스토아는 사회적 기업 상품을 전문적으로 소개하는 '바이 소셜(BUY SOCIAL)' 프로그램을 론칭하고 첫 상품으로 아트임팩트의 '블루오브 리본백'을 선보인다고 16일 밝혔다.

'BUY SOCIAL'은 사회적 기업의 판로를 지원하고 착한 소비를 돕기 위해 만든 프로그램이다. 지난해 파일럿으로 진행한 방송에서 가치 소비에 대한 고객들의 긍정적인 반응을 보고 정규 프로그램으로 론칭했다고 회사 측은 설명했다. 17일 오후 2시36분 첫 방송에서는 아트임팩트의 '블루오브 리본백'이 소개된다.

아트임팩트는 사회문제 해결을 위해 노력하는 브랜드들과 협업해 판로 확대에 도움을 주고 소비자에게 가치 있는 삶의 방식을 제안하는 플랫폼 기업이다. 자체 친환경 라이프스타일 브랜드인 '블루오브' 제품 역시 재활용 소재를 활용해 제작한다. '블루오브 리본백'은 버려진 페트병을 녹여 만든 리사이클 폴리에스터 원단으로 만들었다.

'블루오브 리본백'은 우리나라 복주머니 모양을 현대적으로 재해석한 디자인과 가볍고 튼튼한 원단이 매력적인 상품이다. 포레스트 그린, 비욘드 블랙, 밀라노 레드, 인디 핑크, 레몬 옐로우 등 독특한 컬러로 제작됐다. 인디 핑크 색상은 SK스토아에서 가장 먼저 선보이는 신규 컬러다.

아트임팩트는 '1% FOR THE PLANET'의 원년멤버로 '블루오브' 브랜드 매출의 1%를 지구환경 개선을 위해 노력하는 NGO에 기부하고 있다. SK스토아는 방송 중에만 기존 가격보다 1만원 할인된 4만9000원에 제품을 판매할 예정이다. 사은품으로 동일 색상의 '블루오브 심플 파우치(1만9000원 상당)'를 추가로 제공한다.

유제광 SK스토아 SV팀장은 "앞으로도 'BUY SOCIAL' 프로그램을 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 가치를 녹인 사회적 기업 상품들을 지속 발굴해 선보이겠다"고 말했다.

한편 SK스토아는 오는 31일까지 SK스토아몰에서 '친환경 업사이클링 기획전'을 진행한다. 아트임팩트를 비롯해 우시산, 라잇루트 등 사회적 기업에서 선보이는 업사이클링 제품 약 30여개를 선보인다.

