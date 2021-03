“벤처 혁신 지원한다” KT, ‘비즈 콜라보레이션’ 시행

KT, 혁신 벤처기업과 공동 사업 ‘비즈 콜라보레이션’ 시행

디지코 가속화 함께 할 AI·빅데이터·클라우드·로봇 등 핵심 분야 15개 기업 모집

기업당 지원 금액 최대 1억원...지난해 대비 2배 늘어난 규모

[아시아경제 구은모 기자] KT는 경기창조경제혁신센터와 유망 중소·벤처기업을 발굴하고 공동으로 디지털혁신(DX) 신사업을 진행하기 위해 ‘비즈 콜라보레이션’ 프로그램을 시행한다고 16일 밝혔다.

비즈 콜라보레이션은 중소·벤처기업을 대상으로 협업 가능한 사업 아이템을 발굴해 아이디어 구상 단계부터 KT 유관 사업부서와 연결해 공동 사업화를 지원하는 프로그램으로 2017년부터 5회째 지속해오고 있다. KT는 비즈 콜라보레이션을 통해 63건의 벤처기업과 공동 사업 과제를 수행해왔고, 이 중 6개 벤처기업에 후속 지분투자를 진행했다.

KT는 디지코(Digico)로의 변화와 성장 가속화를 위해 AI, 빅데이터, 클라우드, 미디어, 금융, 로봇, 헬스 등 사업에 집중하고 있다. 올해는 해당 분야의 우수한 기술을 보유한 벤처기업들을 중심으로 총 15개 규모의 기업을 선발한다는 방침이다.

이날부터 9월 초까지 경기창조경제혁신센터 접수페이지를 통해 수시 지원을 받는다. 선정된 기업은 연구개발, 특허출원, 시제품 제작, 마케팅·홍보비용으로 최대 7000만원까지 지원받게 된다. 선발 이후 후속 심사를 통해 최대 3000만원의 추가 지원받으면 총 지원 혜택이 1억원으로 늘어난다.

신금석 KT SCM전략실장은 “비즈 콜라보레이션은 2017년부터 지속하고 있는 KT의 대표적인 개방형 혁신 프로그램으로 올해는 ABC 중심의 성장 신사업 발굴에 집중할 것”이라며 “잠재력 있는 중소·벤처 기업과 함께 새로운 DX 서비스를 만들어 디지코로 성장을 이끌겠다”고 말했다.

