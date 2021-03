삼성디스플레이, OLED로 게이밍 스마트폰 시장 공략

[아시아경제 우수연 기자]삼성디스플레이가 고화질 게임 콘텐츠에 특화된 OLED로 게이밍 스마트폰 시장을 공략한다. 최근 비대면 수요 성장으로 온라인 게임 이용자가 크게 증가하면서 세트(완성품) 업체들도 게이밍 IT 기기들을 속속 출시하면서 해당 시장은 점차 확대되는 추세다.

16일 업계에 따르면 지난 10일 에이수스(ASUS)가 전격 공개한 게이밍 스마트폰 '로그폰 5'에는 삼성디스플레이의 6.78형 OLED가 탑재됐다. 해당 디스플레이는 화면 주사율 120Hz 이상을 지원하며 화면 전환이 빠른 게임 콘텐츠에 특화됐다. 글로벌 인증 전문 기업 SGS로부터 '심리스 디스플레이(Seamless Display)' 인증을 획득하며 끊김 없이 자연스러운 화질을 인정받았다.

SGS에 따르면 해당 제품의 화질을 테스트한 결과 고속 구동하는 영상의 이미지 끌림 정도는 0.7mm 이하, 동영상 응답속도(MPRT)는 11ms(1000분의 11초) 이하로 업계 최고 수준으로 나타났다. 또한 삼성디스플레이는 장시간 게임을 즐기는 소비자들을 위해 유해 블루라이트의 비중을 6.5% 이하로 낮추고 SGS로부터 '아이 케어' 인증을 획득했다고 밝혔다.

브라이언 창 에이수스 스마트폰 비즈니스 부문 본부장은 "이번에 출시한 로그폰 5는 소비자들에게 차별화된 게이밍 경험을 선사하기 위해 최고 사양의 하드웨어에 걸맞는 삼성의 최신 게이밍 OLED를 탑재했다"며 "빠른 응답속도에 고주사율을 지원하는 삼성의 최신 OLED가 게이밍 IT기기의 새로운 트렌드가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이호중 삼성디스플레이 중소형 상품기획팀장은 "삼성의 게이밍 OLED는 스마트폰에서 소비전력과 화질을 모두 만족시키는 '어댑티브 프리퀀시(가변주사율)' 기술을 비롯해, 노트PC는 영상의 프레임 수에 따라 디스플레이의 주사율이 바뀌는 VRR(Variable Refresh Rate) 기술까지 확보해 한 단계 진화한 게이밍 경험을 소비자들에게 선사할 예정"이라고 덧붙였다.

