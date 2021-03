이베이코리아 예비입찰 D-1…SKT 반전 드라마 쓸까

4파전에서 5파전으로 흥행 가능성

[아시아경제 차민영 기자] 예비입찰 마감 하루를 남겨둔 이베코리아 인수전에서 SK텔레콤이 반전 주역으로 떠올랐다. 유통 대기업 2곳과 사모펀드, 빅테크 기업 등 4파전 양상으로 흐를 듯했던 인수전이 5파전으로 번질 지 업계 관심이 쏠렸다.

15일 관련 업계에 따르면 SK텔레콤은 이베이코리아 투자설명서(IM)를 받고 이튿날인 16일 마감되는 예비입찰 참여 여부를 고민 중이다. 대상은 영국 본사가 보유한 이베이코리아 지분 100%로 4조원 전후반대 가격이 점쳐지고 있다. 이는 사측에서 제시한 5조원보다 낮은 수준이다.

유력 참여자로는 신세계그룹, 롯데그룹, 카카오, 홈플러스를 보유한 경영참여형 사모펀드 MBK파트너스 등이 거론된다. 다만, 유통 대기업인 신세계와 롯데 등은 큰 관심이 없는 것으로 전해졌다.

SK텔레콤이 뒤늦게 인수전 참여를 고민하는 배경에는 네이버와 쿠팡 등 IT 경쟁력 기반의 신(新) 물류 강자들에 대한 경계감이 있는 것으로 풀이된다.

SK텔레콤은 오픈마켓 11번가와 디지털 쇼핑 SK스토아, 빅데이터 기반 고객 맞춤형 폐쇄몰 티(T)딜 등 다양한 유통 플랫폼을 운영 중이다. 작년 SK텔레콤은 탈통신 전략 일환으로 세계 1위 전자상거래 기업인 아마존과의 깜짝 협업을 선언하고 11번가를 중심으로 한 장기 협업 계획을 공표했다. 그러나 최근 네이버의 커머스 부문 강화와 쿠팡의 뉴욕증시 입성 등 일련의 행태가 SK 측에 고민을 안겼을 것이란 분석이 나온다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr