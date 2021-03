[아시아경제 유병돈 기자] 서울남부지검은 '검·경 수사 협력 증진'을 위해 서울남부지역 5개 경찰서(강서·영등포·금천·구로·양천)와 기관장 회의를 개최했다고 15일 밝혔다.

이날 회의에서 검·경은 검찰 내 '수사 협력 전담부서'를 지정해 중요 사건의 초동 단계부터 상호 소통을 강화하고 협력하기로 했다.

또 전국 최초로 지역 단위 검·경 협력체계를 구축하고 연 1∼2회 기관장·실무진 회의를 통해 효율적인 공조 체계를 마련해나가기로 했다.

특히 최근 사회적 문제로 대두된 부동산 투기 사범에 대해서는 검·경간 '핫라인'을 구축해 관련 사건 발생 및 영장 신청 단계부터 협의를 진행하는 등 긴밀하게 공조할 방침이다.

검찰은 "향후에도 상호 역할 존중에 기반한 새로운 검·경 협력 모델을 구축해 형사사법 정의 실현 및 국민 인권 보장을 위해 노력하겠다"고 밝혔다

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr