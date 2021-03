박형준 국민의힘 후보 “나는 1가구 1주택자 … ‘엘시티 흑색선전’ 비열한 짓 맞서겠다”

“딸도 분양권 사서 입주했다 … 홍대 입시 비리도 묻지마 흑색선전”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민의힘 부산시장 보선에 출마한 박형준 후보는 15일 오후 기자회견을 열고 “현재 저는 1가구 1주택자”라며 “거주 중인 엘시티 아파트는 특혜분양 비리와 전혀 관계가 없고 지난해 4월 정상적인 매매를 거쳐 산 집”이라고 밝혔다.

박형준 후보는 딸도 엘시티에 거주하고 있는 것과 관련해 “제 딸은 남편이 사업가이고, 자신들이 살던 인근 해운대 센텀아파트를 팔아서 융자 끼고 분양권을 사서 입주한 자신들의 집”이라고 설명했다.

박 후보는 딸의 입시와 관련한 의혹에 대해 ‘흑색선전’이라며 “제 딸은 홍대 입시에 임한 적도 없고 제 배우자가 부정한 청탁을 한 적도 없고 제가 홍대 입시 비리 사건에 개입할 이유는 더더욱 없다”고 단호하게 말했다.

박 후보는 “근거도 없이, 사실관계 확인도 없이 ‘묻지마 의혹’을 제기하는 것은 전형적인 흑색선전이자 비열한 선거공작”이라며 “단호히 맞서 싸울 것이고 동시에 이번 선거가 시민이 바라는 깨끗한 선거, 공정한 선거, 정책 선거가 될 수 있도록 끝까지 최선을 다할 것”이라고 했다.

최인호 더불어민주당 수석대변인은 15일 중앙선대위 회의에서 “박형준 후보와 가족은 각종 비위가 마르지 않는 샘터 같다”며 “자녀 입시비리 의혹, 특혜채용 의혹에 이어 오늘은 엘시티 두 채를 부인과 직계가족이 소유한 것이 밝혀져 여러 궁금증을 낳는다”고 의혹을 제기했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr