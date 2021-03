추미애 "검찰 복개만 했다"…김웅 "복개 아니라 개복, 무지는 자랑 아냐"

"복개는 하천 구조물로 덮는 것, 배 가르는 것은 개복"

[아시아경제 임주형 기자] 김웅 국민의힘 의원은 추미애 전 법무부 장관이 한 언론 인터뷰에서 "검찰을 복개만 하고 수술은 못했다"고 언급한 것에 대해 "무지는 자랑스러운 게 아니다"라고 지적했다. 추 전 장관이 '배를 열다'는 의미의 '개복'을 '복개'로 잘못 표현한 것을 꼬집은 의미로 풀이된다.

김 의원은 14일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "복개는 하천을 콘크리트 구조물로 덮는 것이고, 배를 가르는 것은 개복"이라며 "추미애 씨가 검찰을 복개천으로 만들려나 보다"라고 비꼬아 비판했다.

이어 "지난번에는 헌법 제12조도 모르더니 이번에는 개복과 복개도 구분 못 한다"라고 지적했다. 앞서 추 전 장관은 지난 4일 페이스북에서 검사의 영장 청구 관련 조항인 헌법 제12조 3항을 2항으로 잘못 표기해 비판을 받은 바 있다.

김 의원은 "반복되면 실수가 아니라 무지한 것"이라며 "무지는 자랑스러운 것이 아니다"라고 재차 비판했다.

한편 추 전 장관은 전날(13일) '여성신문'과 인터뷰에서 "무소불위 권력을 70년간 누린 검찰은 암 환자와 같다. 고름이 켜켜이 쌓여 있는 환자"라며 "아쉽게도 저는 복개만 했다. 도려내고 꿰매야 하는데 수술을 못 한 것"이라고 말했다. 검찰개혁을 마무리하지 못한 채 직을 내려놨다는 취지의 발언으로 풀이된다.

다만 "이렇게 심각한 환자라는 사실을 세상에 드러낸 것도 의미가 있다고 생각한다"라고 덧붙였다.

'다음 대선에 출마할 계획이 있느냐'는 질문에 대해서는 "지금은 (대선) 계획을 밝힐 일은 아닌 것 같다"고 답했다.

이어 "문재인 정부에선 누구나 개인의 정치 야심보다는 헌신성이 먼저라고 생각한다"며 "저는 지난 총선도 포기하고 모든 개혁의 입구를 막고 있는 검찰개혁이라는 임무를 수용하고 헌신했다"라고 강조했다.

그러면서 "무슨 역할을 하든 시대와 국민의 요구에 부응해야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.

