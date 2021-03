이통 3사 주총에 쏠린 통신업계의 눈

[아시아경제 구은모 기자] 국내 이동통신 3사가 이달 정기주주총회를 시작으로 기업가치 높이기에 나선다. 중간지주사 전환이 예상되는 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 254,500 전일대비 500 등락률 -0.20% 거래량 53,981 전일가 255,000 2021.03.15 10:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아“ICT 선한 영향력 전파한다” SKT, 카카오와 ‘AI·ESG·지식재산권’ 상호 협력 결의SKT, 175개 협력사에 ESG 교육 지원…동반성장센터도 개방 close 의 지배구조 개편 방향을 두고 박정호 대표의 입에 이목이 집중되는 가운데, 구현모 대표가 취임 2년차를 맞은 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 27,150 전일대비 150 등락률 +0.56% 거래량 417,039 전일가 27,000 2021.03.15 10:29 장중(20분지연) 관련기사 KT, 올해 신규 채용 20% 확대…디지털 전문가 뽑는다“전화 한 통으로 종교 후원금 낸다” KT, '060스마트헌금콜' 서비스 출시“보급형 AI 호텔 서비스 모델” KT, '기가지니 호텔 미니' 출시 close 는 신사업을 확대하며 그룹 구조개편을 강화한다. LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 342,022 전일가 12,100 2021.03.15 10:29 장중(20분지연) 관련기사 “유선망比 비용 50%↓” LGU+, LS일렉과 '5G 스마트배전진단 솔루션' 추진“홈상품 가입하고 경품 받자” LGU+, 봄맞이 홈상품 프로모션 진행"건설현장에 AI" LG유플러스, GS건설과 '스마트건설' 실증…연내 상용화 close 도 황현식 호(號)가 출범 첫 해를 맞아 구체적인 신사업 청사진이 공개할지 관심이 높아지고 있다.

SKT, 중간지주사 전환 계획 언급될까?

오는 25일 열리는 SK텔레콤 주총의 최대 관심사는 지배구조 개편 계획이다. 현재 SK그룹의 지배구조는 최태원 회장 등 오너일가→SK㈜→SK텔레콤→SK하이닉스로 이어지는 형태로, SK텔레콤은 사업회사와 투자회사로 분할하는 방식으로 중간지주사 전환을 추진할 가능성이 높다. 중간지주사 전환을 통해 SK하이닉스를 SK㈜의 손자회사에서 자회사로 끌어올려 사업 운신의 폭을 넓히고, SK텔레콤의 투자회사는 자회사 상장 등으로 정보통신기술(ICT) 전문기업으로 가치를 높일 수 있기 때문이다.

특히 공정거래법 개정으로 내년부터 상장회사의 자손자회사 지분율 요건이 20%에서 30%로 상향되는 만큼 SK텔레콤 입장에선 연내 중간지주사 전환을 마무리해야 한다. 만약 올해를 넘긴다면 지분율을 높이기 위해 현재 기준 약 9조원의 자금이 필요하다. 주총 공식 안건으로 상정되지 않았음에도 어떤 식으로든 과거보다 구체화된 메시지가 전달될지 여부에 관심이 집중되는 이유다.

김홍식 하나금융투자 연구원은 “내부에서도 방법 등에 대해 노이즈가 있어 결론내기 쉽지 않은 상황”이라며 “상반기 안에 관련 논의가 이뤄지지 않으면 물리적으로 인적분할을 할 수 없어 시간적으로 촉박하다”고 평가했다.

분기배당과 한 주식매수선택권(스톡옵션) 부여도 눈여겨 볼 사안이다. SK텔레콤은 이번 주총에서 정관변경을 통해 1년에 네 차례 배당할 수 있는 분기배당의 근거를 마련하고, 임원들을 대상으로 한 스톡옵션 부여도 이어간다. 분기배당과 스톡옵션 부여는 주주가치 제고와 책임경영 강화 의지를 드러내고, 향후 지배구조 개편에 있어서도 표심을 잡기 위한 포석 차원으로 풀이된다.

KT, 신사업 확대… 구조개편 본격화

오는 29일 주총이 예정된 KT는 신사업을 확대하며 그룹 구조개편(리스트럭처링)을 강화한다. 구현모 대표는 지난해 취임 이후 그룹사의 경쟁력과 기업가치를 높이는 방향으로 지속적인 구조개편의 뜻을 밝혔다. KT는 이를 위해 기업간거래(B2B) 브랜드 'KT엔터프라이즈', 콘텐츠 전문법인 'KT스튜디오지니' 등을 공개하며 사업 개편을 진행하고 있다.

이번 주총에서도 '화물운송업 및 화물운송주선업(스마트물류)'과 '의료기기의 제작 및 판매업(바이오)'을 사업목적에 추가하며 디지털플랫폼기업(디지코) 전환에 힘을 실을 것으로 보인다. 스마트물류는 기존 물류사업에 ICT를 도입한 사업으로 지난해 12월 조직개편을 통해 AI·DX융합사업부문 산하에 신설된 KT랩스가 담당하고 있다. 바이오 사업은 AI, 빅데이터 등을 기반으로 하는 헬스케어 사업으로 미래가치추진실에서 주관하고 있다.

이승웅 이베스트투자증권 연구원은 "KT가 B2B에 강점이 있는 회사인 만큼 B2B 시장을 중심으로 다양한 부분에서 가능성을 열어두고 접근하는 것은 긍정적"이라고 평가하면서도 "다만 당장 매출이 크게 발생하고 주요 사업부로 확대되는 것이 아니라는 점"은 한계로 지적했다.

미디어 컨트롤 타워를 공식화할지 여부도 관심이 가는 대목이다. KT는 미디어 사업 강화를 꾸준히 언급해온 만큼 각기 흩어진 미디어 조직을 하나로 합치는 절차에 대해 이전보다 한 걸음 나아간 메시지가 공개된다면 KT 미디어 사업에 대한 전체적인 가치평가 상승이 이뤄질 가능성도 높다.

새 수장 맞이한 LGU+, 구체화된 신사업 주목

LG유플러스는 오는 19일 주총을 통해 황현식 사장을 최고경영자(CEO)로 선임한다. 주총에서 안건이 통과되면 황 사장은 임기 3년의 대표이사직에 정식으로 오른다.

앞서 황 사장은 스마트 헬스·보안·교육·광고·콘텐츠·데이터 사업 등 여러 조직에 흩어져 있던 신사업 관련 조직을 통합하며 미래 먹거리 발굴에 나설 뜻을 밝혔다. 경쟁사에 비해 비통신 부문에서 이렇다 할 방향이 드러나지 않고 있다는 평가가 나오는 가운데 이번 주총에서 신사업을 담당하는 신규사업추진부문의 역할 등 구체적인 청사진이 발표될지 주목된다.

아울러 대기업 이사회에 여성을 1명 이상을 포함하도록 하는 개정 자본시장법에 따라 제현주 옐로우독 대표를 사외이사로 선임한다. 제 대표는 스타트업 투자 경험을 살려 기술·산업 트렌드에 대해 조언할 예정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr