경찰, '투기 의혹' 시흥시의원·광명시 공무원 자택 등 압수수색

[아시아경제 이관주 기자] 부동산 투기 의혹이 제기된 시흥시의원과 광명시 공무원에 대해 경찰이 15일 압수수색에 나서며 강제수사에 돌입했다.

경기남부경찰청 부동산투기사범 특별수사대는 이날 오전 10시부터 더불어민주당 소속 시흥시의회 A 의원과 광명시청 공무원 B씨의 자택과 사무실 등 5곳에 수사관 24명을 보내 압수수색을 하고 있다.

앞서 사법시험준비생모임(사준모)은 A 의원 모녀가 3기 신도시 개발 예정지역인 경기 시흥시 과림동 일대 토지를 매수하고 상가를 신축해 투기 이익을 취득하려 한 의혹이 있다며 경찰에 고발장을 냈다.

함께 고발된 B씨는 지난해 7월 초 경기 광명시 가학동 소재 임야 793㎡를 4억3000만원에 본인과 가족 3명 등 4명 공동명의로 매입한 사실이 드러나 물의를 빚었다.

