주제는 '행복' 또는 '내가 꿈꾸는 행복한 세상'

교보문고는 다음 달 6일까지 어린이 시·그림 공모를 한다고 15일 전했다. 유치부(5~7세), 초등 저학년부(8~10세), 초등 고학년부(11~13세)로 나눠 온라인으로 응모작과 참가 신청서를 접수한다. 주제는 '행복' 또는 '내가 꿈꾸는 행복한 세상.' 글과 그림이 함께 들어간 창작물이어야 한다. 전문가 심사를 거쳐 6월 4일 최종 수상작을 발표한다. 부문별로 대상 한 명(교보문고 기프트카드 50만원권), 최우수상 세 명(교보문고 기프트카드 20만원권)을 선발한다. 자세한 내용은 교보문고 누리집 참조.

