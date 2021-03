e경남몰 봄맞이 수산물 최대 34% 할인 '어업인 돕기' 행사

4월11일까지, 신선 수산물 할인 행사 및 적립금 지급 이벤트 실시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 코로나19로 어려움을 겪고 있는 경남 어업인을 돕는 판매이벤트 행사가 열린다.

경상남도는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 판로가 막힌 어업인을 지원하고 온라인 판매 활성화를 위해 15일부터 4월 11까지 e경남몰에서 봄맞이 할인 행사를 벌인다.

행사 기간 통영 생굴, 멍게, 돌문어, 자연산 해삼, 미더덕, 햇 세멸치, 특선 볶음용 멸치, 멍게 젓갈, 돌김, 반건조 생선 세트 등 수산물을 최대 34% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

할인 행사 대상 수산물 구매 고객 중 추첨을 통해 총 160명에게 적립금(1등 20명 5만원, 2등 30명 3만원, 3등 110명 2만원)을 지급하는 이벤트도 동시에 진행된다.

또한 '바지락이피었찜', 생바지락 칼국수(수제비), 조개 전골 등 간편식도 판매될 예정이다.

소비자들은 e경남몰 누리집과 모바일 웹을 통해 할인된 상품을 구매할 수 있다. 모바일 경남사랑상품권(일부 제품 온누리 상품권 사용 가능)으로도 결제가 가능하다.

김인수 경남도 투자유치지원단장은 "추후 농·축산물 대전, 라이브커머스, 누리집 개편 이벤트 등 다양한 판촉 행사를 준비해 쇼핑의 즐거움과 소득이 증대될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr