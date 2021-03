울산 남부도서관, ‘아빠와 함께하는 도서관 세상’ 연다

16일부터 5~7세 유아와 아빠 12팀 선착순 모집

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산남부도서관(관장 송종일)은 4월 10일부터 5월 15일까지 매주 토요일 오전 11시 시청각실에서 5~7세 유아와 아빠를 대상으로 ‘2021년 상반기 아빠와 함께하는 도서관 세상’을 운영한다.

‘아빠와 함께하는 도서관 세상’은 아빠와 아이가 함께 도서관에서 책 읽기와 독서 체험 활동을 하는 프로그램이다.

아빠와 자녀의 친밀감을 높이기 위한 프로그램으로 총 12회(상반기 6회, 하반기 6회)에 걸쳐 운영될 예정이다.

참가대상은 5~7세 유아와 아빠 12팀으로 선착순 마감한다. 16일부터 영유아자료실로 전화 또는 방문 신청할 수 있다. 세부 일정 등 기타 자세한 내용은 울산남부도서관 홈페이지를 참고하거나, 영유아자료실로 문의하면 된다.

울산남부도서관 측은 “다양한 그림책 읽기와 상황에 맞는 역할 놀이를 통해 아이는 자존감을 높이고 아빠는 아이의 마음을 이해하고, 책을 통해 온 가족이 함께 책 읽는 분위기가 조성될 수 있기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr