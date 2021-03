"리클라이너 앉아 영화 관람"…에이스침대-CGV 콜라보

'스트레스리스 시네마' CGV 용산아이파크몰점 오픈

에이스침대 수입·유통 노르웨이산 리클라이너 좌석

2분기 내 부산 센텀시티 추가 오픈…"몸과 마음 힐링"

[아시아경제 김보경 기자] 에이스침대 에이스침대 003800 | 코스닥 증권정보 현재가 41,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 11 전일가 41,250 2021.03.15 09:00 장중(20분지연) 관련기사 에이스침대, 지난해 매출 2895억원 기록'소액주주 우선' 차등배당 나선 기업들 주목재택근무 확산에 웃는 가구업계… 한샘 이달 32% 급등 close 와 CGV가 협업해 리클라이너에서 안락하게 영화를 관람할 수 있는 상영관이 처음으로 오픈했다.

에이스침대는 자사가 독점 수입·유통하는 리클라이너 브랜드 스트레스리스와 CGV 프리미엄 영화 상영관 씨네드쉐프가 협업해 '스트레스리스 시네마'를 오픈했다고 15일 밝혔다.

스트레스리스는 노르웨이 최대 가구 회사 에코르네스에서 1971년 개발한 리클라이너 브랜드다. 100% 노르웨이 현지 생산으로 디자인과 기능에 북유럽 감성을 녹여냈으며 인체 공학적 설계로 편안함을 선사한다.

에이스침대는 스트레스리스 출시 50주년을 맞아 관객들이 편안한 휴식을 체험할 수 있도록 CGV와 함께 이번 상영관을 기획했다.

양사는 씨네드쉐프 용산아이파크몰점에스트레스리스 시네마를 첫 오픈했다. 올해 2분기 내 부산에 있는 씨네드쉐프 센텀시티점을 추가 오픈할 예정이다.

상영관 전 좌석에 스트레스리스 리클라이너를 배치해 안락한 자세로 영화를 관람할 수 있도록 돕는다. 카네기홀과 오페라 하우스에 적용된 최고 수준의 메이어 사운드 시스템(Meyer Sound System)도 적용됐다. 관객에게는 스트레스리스 시네마 전용 웰컴패키지(초콜릿 스콘, 허브티, 패키지박스)가 특별 제공된다.

에이스침대 관계자는 "문화 플랫폼 CGV의 프리미엄 상영관인 씨네드쉐프의 콘셉트와 스트레스리스의 콘셉트가 잘 부합해 브랜드 컬래버레이션을 진행하게 됐다"면서 "영화의 감동과 함께 명품 리클라이너인 스트레스리스를 직접 경험하며 지친 몸과 마음을 힐링할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 전했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr