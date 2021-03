경북도, '도민행복대학' 올해 첫 출범 … 시·군 19개 캠퍼스 오픈

경북형 평생학습대학 3월말까지 신입생 모집

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 올해 1월 새롭게 출범한 '경북도민행복대학'에서 3월말까지 신입생을 모집한다고 15일 밝혔다.

경북형 평생학습대학인 도민대학은 경산시 소재 (재)경상북도인재평생교육진흥원에 학사운영을 총괄하는 대학본부를 두고 시·군 수요조사를 거쳐 올해는 19개 시·군 캠퍼스에서 동시에 문을 열었다.

오는 4월부터 12월까지, 1년 30주 주1회 2시간 수업으로 진행되는 도민대학은 수준별 맞춤형 학습지원을 위해 30~50대를 대상으로 하는 리더스 과정과 60대 이상을 위한 마스터 과정으로 운영된다.

교육내용은 경북학·인문학·시민학을 공통과정으로, 인문학·사회경제·생활환경·문화예술 등 지역 특성을 반영한 특화과정 등 7개 영역을 편성한 뒤 캠퍼스별로 유연하게 채택된다. 향후에는 심화과정으로 지역 대학과 연계방안도 마련할 계획이다.

입학 신청은 도민 누구나 가능하지만, 해당 캠퍼스별 운영과정이 다소 상이하다. 자세한 사항은 경상북도인재평생교육진흥원 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

이철우 도지사는 "경북도민행복대학을 도민에게는 배우는 즐거움과 더불어 지역의 변화를 이끌어 갈 지역 크리에이터로의 성장을, 지역강사와 학습코디네이터에게는 학습형 일자리를 제공하는 경북만의 우수한 평생학습 모델로 만들어가겠다"고 전했다.

