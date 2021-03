[아시아경제 박형수 기자] 서울대가 지주회사인 'SNU 홀딩스' 법인을 설립해 자체 수익 사업에 나선다고 14일 밝혔다.

서울대에 따르면 지난달 열린 서울대 제1차 이사회에서 SNU 홀딩스 설립 안건이 통과됐다. 교육부 승인과 최고경영자(CEO)를 비롯한 인적 구성 등의 절차도 마무리했다.

SNU 홀딩스 출연금 규모는 지난해 기준 4866억원이며 올해도 비슷한 규모로 예산이 책정된 것으로 알려졌다. 서울대는 2011년 법인으로 전환하면서 교육·연구 활동에 지장이 없는 범위에서 다양한 수익 사업을 벌여왔다.

서울대 관계자는 "학교 자율화와 수익 사업 지원을 위해 지난해부터 수익 사업을 총괄하는 지주회사 설립 방안을 논의했다"며 "자문단을 통해 구체적인 사업 방향을 논의할 예정"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr