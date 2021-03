與 "박형준 측근 LCT 특혜의혹"…朴측 "정상적인 청약통장 접수"

[아시아경제 박형수 기자] 더불어민주당 '부산지역 토착비리 조사특위'가 부산 엘시티(LCT) 특혜 분양 의혹과 관련해 "국민의힘 박형준 부산시장 후보 캠프의 선대본부장인 조모 씨의 특혜 분양 의혹이 있다"고 14일 주장했다.

특위 간사인 장경태 의원은 국회 기자회견에서 "특위는 1443세대 해운대 LCT 등기부 전체를 열람하고 특혜분양 명단과 대조 작업을 했다"고 밝혔다.

그는 "지난 1월 박 후보 캠프의 선대본부장으로 영입된 KBS부산총국장 출신 조모 씨는 2015년 10월 A동 83층의 한 아파트를 매매했다"면서 "아파트 시세가 35억원에 거래되고 있어 분양가 대비 15억~20억원의 차익을 얻은 것으로 보인다"고 주장했다.

장 의원은 "특위는 박형준 일가의 10여 가지 비리·비위 의혹에 대해 상당 부분 사실을 확인했다"며 "순차적으로 공개할 예정"이라고 했다.

조씨는 입장문을 내고 "최초 분양시점에 정상적으로 청약통장 접수 신청을 했다"며 "1순위로 당첨돼 계약금을 지불했다"고 반박했다.

조씨는 "부산시장 선거를 앞둔 시점에 국회의원 면책 특권을 이용해 근거 없는 의혹을 제기해 선거에 영향을 미치려는 선거개입 행위"라며 모든 법적 조치를 취할 것이라고 강조했다.

