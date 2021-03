"여성 심야 외출 자제"vs."남성 통금 제한하자"…30대 여성의 죽음에 英 시위 분위기

[아시아경제 최은영 기자] 영국 런던에서 귀가하던 30대 여성이 경찰에 의해 납치·살해되는 사건이 발생했다. 해당 사건을 접한 영미권 여성들은 "안전하지 못한 사회가 그녀를 위험에 빠뜨렸다"라며 분노했다.

13일(현지시간) 외신은 영국의 마케팅 전문가 사라 에버라드(33)의 실종 사건에 영미권 여성들이 분노하고 있다고 전했다.

에버라드는 지난 3일 밤 런던 남부 클래펌에 위치한 친구의 집에 들렀다가 귀가 도중 사라졌다. 이후 지난 10일 마지막 목격 장소에서 80㎞ 떨어진 동부 켄트주 인근 숲속에서 시신으로 발견됐다. 경찰은 용의자 웨인 쿠전스(48)를 납치 혐의로 체포한 뒤 살인 혐의를 추가해 기소했다. 용의자 쿠전스는 정부청사·의회·외교 관련 건물 경비를 맡았던 경찰로 확인됐다. 용의자가 다름 아닌 런던 경찰관이었다는 사실은 영국 사회를 더욱 공포로 몰아넣었다.

영국 여성들은 저마다 사회관계망서비스(SNS)에 에버라드의 사건을 공유하고 혼자 길을 걸을 때 공격이나 위협을 받았던 경험을 올렸다. 그녀들은 SNS에 "언제쯤 공포 없이 걸을 수 있을까?", "여성이 밤늦게 혼자 집에 가는 게 언제쯤 안전해질 수 있냐" 등의 게시글을 올리며 여성들이 겪는 '일상적인 두려움'에 대해 토로했다.

이어 누리꾼들은 '#shewaswalkinghome'(그녀는 집으로 걷고 있었다) 해시태그를 공유하며 에버라드를 추모했다. 여성들은 "밤에 혼자 길을 걷지 못하는 것은 사회가 안전하지 않기 때문"이라며 여성의 사회적 안전을 보장해달라는 의미의 집회를 열기도 했다.

에버라드 추모 움직임과 함께 여성들의 목소리가 거세지자, 일부 경찰들은 여성들에게 밤에 혼자 외출하지 말라고 당부했다. 일각에서는 밤늦게 귀가한 여성의 잘못도 있다는 주장도 나왔다. 그러자 여성들은 "밤에 혼자 길을 걷는 것조차 안전하지 못한 사회가 정상이냐"며 더욱 분노했고, 급기야 "남성의 통금시간을 6시로 제한하자"라는 국회의원도 등장했다.

영국 녹색당 제니 존스 의원은 상원 토론회에서 "런던 거리에서 남성들을 대상으로 오후 6시 통금을 시행해 여성을 더 안전하게 해야 한다"라고 주장했다가 뭇매를 맞았다. 시민들은 "여성을 보호하겠다고 남성을 역차별하겠다는 것이냐"며 분노했고, 존스는 "심야에 여성들의 단독외출을 자제하라는 주장에 대해 맞대응한 것일 뿐"이라며 "에버라드처럼 여성이 도시 거리에서 납치되는 것은 흔한 일"이라고 해명했지만, 논란은 쉬이 가라앉지 않고 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr