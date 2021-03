쿠팡·SK바이오사이언스 흥행에...비상장기업 몸값도 급등

[아시아경제 박지환 기자] 쿠팡·SK바이오사이언스 등 국내외에서 유망 기업들의 IPO(기업 공개) 흥행이 이어지자 상장을 앞둔 비상장 기업들의 몸값도 들썩이고 있다.

14일 비상장주식 거래플랫폼 '서울거래소 비상장'에 따르면 여가플랫폼 기업 야놀자의 주식 거래 가격은 지난 12일 기준 8만원으로 지난해 말 1만2500원 대비 6.4배 폭등했다.

마켓컬리 운영사인 컬리는 작년 말 2만8000원에서 현재 5만원으로 78.6% 올랐다. 세계적 인기 게임 '배틀그라운드'로 잘 알려진 게임업체 크래프톤 역시 올해 들어 11.5% 상승했다.

야놀자와 컬리의 거래가격은 서울거래소 비상장이 2019년 최초 개설돼 시범 서비스를 시작한 이후 역대 최고가다. 최근 거래 가격 기준 시가총액은 야놀자가 6조9473억원, 컬리가 1조1450억원에 이른다.

서울거래소 비상장이 정식서비스를 시작한 지난해 말 이후 한 달간 대비 최근 한 달 간 거래량은 야놀자가 약 2.0배, 크래프톤이 약 1.9배, 금융플랫폼 토스 운영사인 비바리퍼블리카가 약 4.7배 증가했다.

최근 쿠팡과 SK바이오사이언스 등의 IPO 흥행 열기를 지켜본 투자자들이 상장을 앞둔 유망 기업 주식을 선점하기 위해 몰려든 것으로 풀이된다. SK바이오사이언스는 9~10일 일반 공모주 청약에서 역대 최대 규모인 63조6198억원의 청약 증거금이 들어오며 한국 증시 IPO 흥행 기록을 다시 썼다.

쿠팡은 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 이틀째인 12일(현지시간) 주당 48.47달러로 거래를 마감, 시가총액이 872억 달러(약 99조1551억원)에 이른다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 쿠팡 미국 상장 성공에 힘입어 컬리도 올해 중 뉴욕증시 상장을 검토 중이다. 기업가치는 약 8억 8000만 달러(약 1조원)에 이를 전망이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr