진주시, 사우나발 조기수습 TF 가동 … “이동 자제해 달라”

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 사우나 발 집단감염으로 확진자가 속출하자 태스크포스(TF)를 구성하는 등 조기 수습에 나섰다.

정준석 진주시 부시장은 13일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "어제 오후부터 이날 오전까지 관내에서 45명의 확진자가 나왔다"고 밝혔다.

이 중 '파로스 헬스 사우나' 집단감염 관련 확진자는 40명이다. 지난 9일 첫 확진자 1명이 나온 이후 모두 131명이 추가로 확진 판정을 받았다.

이 사우나는 아파트와 주택 밀집지에 있는 데다 수개월 치를 미리 내는 '달 목욕' 이용자가 많아 확진자가 더 나올 가능성이 크다.

진주시는 13일 0시부터 2주간 지역 내 목욕장업 98개소에 전면 집합금지 명령을 발령한 상태다.

이날 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염 사태 수습을 위한 '진주 목욕탕 관련 집단감염 수습대책 TF'를 구성했다.

TF는 상황반·방역조사반·지원반·현장대응반 등 5개 반으로 인력지원, 시설점검, 역학 및 현장 조사, 장비·물자 지원 등을 수행한다.

진주시는 또 요양시설 등 감염병 취약 시설에 방역 수칙을 엄격히 적용해 사회적 거리두기 1.5단계에서 실시 예정이었던 비대면 면회를 오는 28일까지 잠정 연기했다.

잠재적 전파 가능성을 차단하기 위해 전 시민 무료 신속·선제검사도 재시행하기로 했다.

이와 함께 13일부터 실내 공공 체육시설은 휴관하고 실외 공공 체육시설은 기존 50% 인원 제한을 30%로 축소하기로 했다.

국립진주박물관과 이성자미술관, 청동기박물관, 익룡 발자국박물관은 상황이 안정될 때까지 휴관한다.

종합사회복지관 4개 관은 오는 15일부터 대면 프로그램 운영을 중단하고, 당초 비대면 프로그램과 비대면 전환이 가능한 프로그램 50개만 운영한다.

정준석 부시장은 "앞으로 TF팀을 중심으로 신속한 집단감염 전파 차단과 역학조사로 시민 여러분의 일상을 회복하는 데 최선을 다하겠다"며 "전국적인 확진자 증가세와 우리 지역 집단감염 발생으로 타지역 방문 및 관내 이동을 최대한 자제해 달라"고 부탁했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr