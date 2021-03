더운 조명·통창에 둘러싸여 '구경거리'된 보호종 북극곰…中 호텔 동물착취 논란

[아시아경제 최은영 기자] 중국 하얼빈의 한 호텔이 실내에 북극곰을 가둬놓고 24시간 내내 북극곰을 볼 수 있다고 홍보해 논란이 되고 있다.

13일 AFP통신은 유명 관광지 '하얼빈 폴라랜드'에 문을 연 이 호텔이 실내에 중정처럼 우리를 만들고 북극곰을 가둬뒀다고 보도했다.

호텔 측은 이곳을 '세계 최초 북극곰 호텔'이라고 광고하고 투숙객들이 방에서 24시간 북극곰을 관람할 수 있도록 만들었다.

하지만 이 때문에 북극곰은 더운 조명 아래 24시간 내내 놓여있어야 한다.

북극곰은 현재 미국 멸종 위기 보호법(ESA)상 보호종이다. 세계자연보전연맹(IUCN)이 분류한 멸종위기 취약(VU) 등급에 속해있으며, 개체 수는 2만 6천여 마리에 그친다.

국제동물보호단체 피타(PETA) 제이슨 베이커 아시아지부 부대표는 "북극곰은 동물원이나 아쿠아리움 유리관이 아니라 북극에 있어야 한다"라며 "호텔에 있어서는 당연히 안 된다"라고 지적했다.

동물 보호단체들 역시 "동물의 고통으로 돈을 번다"라며 입을 모아 비판했다. 중국 누리꾼들은 "시대에 뒤떨어지는 일", "북극곰이 너무 불쌍하다" 등의 반응을 보였다.

