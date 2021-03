"국내 코로나19 백신, 현재까지 '아나필락시스' 관련 사망·중증 사례 없어"

[아시아경제 성기호 기자] 현재까지 코로나19 백신 접종 사례 가운데 '아나필락시스' 관련한 사망이나 중증 이상 반응이 나타난 경우는 없었던 것으로 파악됐다.

코로나19 예방접종대응추진단은 13일 정례 브리핑에서 "현재까지 사망하거나 중증을 보인 사례 중 백신접종으로 인한 아나필락시스는 없었다"고 밝혔다.

13일 0시 기준 백신 접종 후 신고된 아나필락시스 의심 사례는 누적 73건이다. 이중 아나필락시스양 반응이 72건, 아나필락시스 쇼크가 1건이다.

전날 새로 신고된 아나필락시스 의심 사례 12건에 대해 박영준 추진단 이상반응조사지원팀장은 "특별한 이상징후 조짐이 나타나지 않았고, 일반 알레르기 반응 가능성이 더 높은 사례"라며 "아나필락시스에 합당한지 다시 한번 검토할 것"이라고 말했다.

그러면서 "아나필락시스 의심 사례는 기준을 정량화하기 힘든 질환"이라며 "특정 노출 이후 짧은 시간 안에 갑작스럽게 전신 반응이 나타나 생명에 위협을 가할 정도의 증상이 나타나기도 하고 피부 증상, 심혈관계 증상, 호흡기 증상들이 어떻게 나타나느냐에 따라 판단이 달라질 수도 있다"고 말했다.

추진단은 사망·중증 사례와 백신접종 간 인과성 평가를 진행하고 있지만, 백신이 아나필락시스를 유발했다고 단정 지을 수 있는 사례는 아직 발견하지 못했다고 설명했다.

